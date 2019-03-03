تطورات مفاجئة في أزمة ملكة جمال سوريا السابقة وضربها حماتها المصرية

قالت السيناريست المصرية حنان البنبي، إنها تملك دليلا مسجلا لواقعة الاعتداء عليها من زوجة نجلها ملكة جمال سوريا السابقة سارة نخلة.

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وأكدت البنبي زوجة الفنان الراحل عبد الله محمود، أن لديها تسجيلا صوتيا أرسله إليها أحد جيرانها يثبت الواقعة، مشيرة إلى أن سارة نخلة استولت على كل شيء في بيت الزوجية، ورحلت دون أن يعلم أحد عنها شيئا حتى الآن.

وجاءت تصريحات البنبي بعد أن أعلنت الفنانة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي السورية براءتها من تهمة الاعتداء.

وقالت: "مبروك عليا البراءة اليوم للمرة الثانية على التوالي، ربنا أظهر الحق وزهق الباطل ورغم البراءة الأولى، ولكنهم استأنفوا براءتي التي لم تعجبهم، الآن بعد 5 شهور محاكم اليوم ربنا أظهر الحق للمرة الثانية، رغم كل محاولاتهم تزوير تقارير طبية وادعاءات كاذبة إلا أن ربنا كبير. اليوم القضية انتهت وأغلقت بالبراءة لصالحي. السجن عامين لزوجي السابق بسبب عدم سداده إيصال أمانة و3 شهور سجن بسبب الضرب والتعنيف الزوجي".

وختمت: "لم أحصل بعد على حكم الطلاق، لكن ذلك قريبا".

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وكانت الفنانة السورية سارة نخله، قد نشرت منشورا تتهم فيه زوجها المصري أحمد عبد الله محمود بسلب حقوقها المادية بعد طلاقهما حسب وصفها.

وكانت نخلة، قد أثارت جدلا واسعا في مصر مؤخرا بعد المشاكل التي حدثت بينها وزوجها السابق الفنان المصري أحمد عبد الله.

ووصلت المشاكل بينها وزوجها إلى المحاكم، مما دفع وسائل الإعلام المصرية للحديث عنها، وخروج سارة نخلة للحديث عن هذه المشاكل العائلة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية