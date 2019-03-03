إغلاق صالة استضافت عرضا لـ"عبدة الشيطان" في طهران

أغلقت السلطات الإيرانية صالة عرض تقع في لواسان شرقي طهران، بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل لعرض أزياء تحت عنوان "عرض لعبدة الشيطان في العاصمة"، أقيم في الصالة المذكورة.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته أيضا وكالة "مهر" للأنباء، حفلة مختلطة تضم عارضي وعارضات أزياء بملابس وصفت بالغريبة والأجنبية، وظهرت بعض العارضات متبرجات.

وقال قائد شرطة طهران حسين رحيمي إنه بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قامت الشرطة وبأمر من القضاء بمداهمة القاعة وإغلاقها بالشمع الأحمر، دون أن يشير إلى اعتقال أي من المسؤولين عن العرض.

ويمنع القانون الإيراني عروض أزياء السيدات كما يمنع الاختلاط بين الجنسين في الحفلات ويفرض الحجاب على النساء.

المصدر: RT