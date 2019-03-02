مواصفات "المرأة الجميلة"

نشر المدرب ومدون الإنترنت الشهير، ألكسندر كورتيس، على صفحته في تويتر قائمة من الصفات التي يرى أنها يجب أن تتوفر في المرأة المثالية.

وذكرت صحيفة ذي صن، أن "المرأة الجميلة" يجب أن تكون، وفقا لكورتيس، طويلة ورشيقة القامة وذات شعر طويل، حساسة وأنثوية، ويجب أن تكون دائما "على أهبة الاستعداد"، من حيث أناقة ملابسها ومكياجها.

Visual reference for everyone pic.twitter.com/E1HVv9vgJL — Alexander J.A Cortes (@AJA_Cortes) 27 февраля 2019 г.

كما أشار كورتيس إلى أنه على المرأة الجميلة أن تحب رجلها وتستمع إليه، وتتصف ببشرة ناعمة الملمس، وأن تكون فنانة في طهي الطعام.

You can use this list to vet women



If you show them this list and they become angry, that lets you know that they are harpies that you never want to breed with



and that they would be terrible mothers



stay woke kings — Alexander J.A Cortes (@AJA_Cortes) 21 февраля 2019 г.

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ونصح صاحب المدونة الرجال باستخدام قائمته في "اختبار النساء" وقال: "إذا عرضتم القائمة على نسائكم وغضبن فاعلموا أنهن لا يناسبنكن وعليكم الابتعاد عنهن".

وانتشرت قائمة كورتيس في الإنترنت كالنار في الهشيم، واعتبرها البعض مزحة لا أكثر، أما الغالبية العظمى ممن قرأوا القائمة، فقد عارضوا ما جاء فيها.

وأكدت النساء أنهن لا يرغبن بربط مصيرهن برجل ككورتيس، يقارن صفات المرأة بقائمة وضعها بنفسه، وأشرن إلى أن مثل هذه التصريحات تنتهك حقوقهن.

وقالت المستخدمة ديبولرا أور معلقة على المنشور: "اللعنة، كل ما نريده من الرجال هو أن لا يكونوا مراقبين نرجسيين متحكمين".

المصدر: لينتا. رو