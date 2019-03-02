أم تحذر الآباء من القبلات القاتلة بعد تشوه طفلها! (صورة)

نقل طفل في إنجلترا إلى المستشفى إثر إصابته بعدوى مرض خطير جراء قبلة من أحد الأقرباء.

ولاحظت لورنا هوي، من مدينة سالفورد بمقاطعة مانستر الكبرى بإنجلترا، العديد من التقرحات على جسد ابنها الرضيع، كالو، فأخذته إلى المستشفى، في 12 يناير 2019.

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وتكررت زيارة لورنا، البالغة من العمر 27 عاما، إلى الأطباء لعلاج ابنها، لكن الأخصائيين شخصوا إصابة الطفل بالهربس خلال المعاينة الثالثة فقط.

وتوقع الأطباء أن العدوى انتقلت للرضيع من خلال قبلة. وقالت لورنا: "تم تحديد إصابته بالتقرحات الفموية وعولج بأدوية قوية لكي لا تنتقل العدوى إلى عينيه".

وأضافت الوالدة أنها سمعت من الأطباء أن "الأطفال يموتون جراء إصابتهم بهذا الفيروس"، وأنها تعتقد أن كالو نجا لأنه كان يبلغ من العمر عامين تقريبا.

وعادت الحالة الصحية لكالو إلى وضعها الطبيعي بسبب المساعدة السريعة التي تلقاها من الأطباء الأخصائيين. وأشارت لورنا إلى أن الندبات وآثار المرض لا تزال على وجه ابنها.

ووجهت لورنا نداء إلى كل الأمهات والآباء، تحذرهم فيه من المخاطر المحتملة المحيطة بأطفالهم وإمكانية إصابتهم بأمراض قاتلة، حتى بقبلة بريئة يمكن أن يطبعها على خدودهم أحد الأقرباء.

المصدر: لينتا. رو