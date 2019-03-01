مشاهد قاسية لسقوط كتلة ثلجية على طفل في روسيا!

نقل طفل في الثالثة من عمره إلى المستشفى إثر إصابته بجراح خطيرة بعد سقوط كتلة ثلج عليه في مدينة ريازان الروسية.

وصورت الحادث كاميرا مراقبة الشارع بالقرب من مبنى سكن فرع جامعة بطرسبورغ للاتصالات في مدينة ريازان.

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وتظهر مشاهد الفيديو سقوط كتلة ضخمة من الثلج فوق طفل صغير يلعب فوق كومة ثلج بالقرب من والدته، أمام مبنى السكن الجامعي.

كما تبين المشاهد تقطع بعض الأسلاك الكهربائية وكابلات التلفاز بكرة الثلج، قبل أن تسقط على الطفل وتقذفه بقوة ليصل إلى أقدام والدته التي تلقته مباشرة.

وذكر مدير فرع الجامعة في ريازان، ألكسي شيبايف، أن الطفل كان يلعب داخل المنطقة المطوقة بحاجز يشير بمنع أي كان من دخولها، بسبب الانهيارات الثلجية المحتملة من سطح السكن الجامعي.

يذكر أن الطفل المصاب يرقد الآن في غرفة العناية المشددة في مستشفى ريازان، ويتم التحقيق الآن بشأن رفع قضية جنائية بهذا الشأن.

المصدر: فيستي