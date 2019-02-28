الإمارات.. وشاية كاذبة تسوق رجلا إلى الإعدام

قام عامل آسيوي الجنسية بارتكاب جريمة قتل أودت بحياة زميله في العمل، والذي يحمل الجنسية نفسها، وذلك بعد تلقيه وشاية كاذبة.

وقام العامل بإعداد خطة محكمة وجهز الأدوات اللازمة لقتل زميله وارتكاب الجريمة، في إمارة عجمان، ما أودى به وساقه إلى منصة الإعدام.

وكان الفاعل موظفا في مجال الحفريات، ويقيم في مسكن للعمال تابع للشركة التي تعاقد معها، في مدينة عجمان، في حين كانت ظروفه المهنية جيدة ولا توجد أي مشكلات بينه وبين زملائه، ومن ضمنهم الضحية.

وبدأت الحادثة عندما استيقظ الفاعل قبل الواقعة بيومين، وهو يشعر بتعب أصابه، ليبلغه زملاؤه في السكن أن المجني عليه دس له منوما في العشاء، بغرض الاعتداء عليه والقيام بأفعال منافية للأخلاق أثناء نومه.

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ومع سماعه لوشاية زملائه، تملّك الرجل غضب عارم وقرر حينها الانتقام بقتل زميله، حيث اشترى سكينا واستدرج الضحية إلى خارج بناء السكن بحجة التنزه.

ومع وصولهما إلى منطقة نائية ومتطرفة، وجه العامل عدة طعنات لظهر زميله، بعد أن حدثه عن الوشاية غير الصحيحة، وكذب صدق الضحية عندما أنكر حادثة المنوم.

وعقب القبض على العامل، أكد تقرير الطبيب الشرعي سلامة المتهم من أي إصابات مرتبطة باعتداء جنسي عليه، وأن ما زعمه عن الضحية غير صحيح البتة.

المصدر: صحيفة البيان الإماراتية