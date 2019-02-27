كاميرا توثق حادثة اعتداء وحشي بالسكين على مسن! (فيديو)

نشرت شرطة ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، مقطع فيديو يوثق حادثة طعن تعرض لها زبون في متجر حلويات في مدينة مايوود، وطالبت الشرطة السكان بالمساعدة في القبض على المعتدي.

ويظهر الفيديو لحظة دخول المهاجم إلى المقهى ووقوفه خلسة خلف زبون مسن، قبل أن يستل سكينا ويوجه عدة طعنات متتالية وسريعة لظهره.

وعقب الهجوم، جرى إسعاف الضحية إلى مشفى قريب، إذ رجح الأطباء نجاته من الحادث الوحشي، في حين هم المهاجم بالفرار سريعا من المقهى.

المصدر: Liveleak