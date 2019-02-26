سيرينا ويليامز تبعث رسالة دعم "مشفّرة" لميغان ماركل

شاركت لاعبة التنس الأمريكية، سيرينا ويليامز، رسالة محبة ودعم يعتقد أنها موجهة إلى صديقتها المقربة، دوقة ساسيكس، خلال خطابها في حفل توزيع الأوسكار ليلة الأحد الماضي.

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وتحدثت بطلة التنس في خطابها عن سعيها لتحقيق الأحلام والطموحات، عندما قدمت فيلم "A Star Is Born"، المرشح لجائزة الأوسكار، من بطولة المغنية الأمريكية ليدي غاغا والممثل الأمريكي، برادلي كوبر.

وأرسلت سيرينا ما بدا أنه رسالة مشفرة لدعم ميغان ماركل بشدة خلال خطابها القصير، حيث اعتقد كثيرون أن سيرينا كانت تتحدث عن امرأة مختلفة تماما عن شخصية "آلاي" التي أدتها ليدي غاغا في الفيلم.

وقالت سيرينا أمام الكاميرا، في الحفل الذي عقد الاثنين 25 فبراير: "عندما نكون صغارا، تكون لدينا جميعا أحلام بما يمكننا إنجازه في الحياة"، وأضافت: "وجود حلم أمر سهل، لكن جعله حقيقة هذا هو الأصعب، سواء كان هذا الحلم هو أن تصبح ممثلا أو لاعب تنس أو مغنيا مثل آلاي في فيلم A Star Is Born".

وتابعت قائلة: "في العمل المرشح الليلة لنيل جائزة أفضل فيلم، نرى في عيون آلاي الصعوبات والانتصارات خلال رحلة النجومية".

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وقالت: "هناك اندفاع نحو الشهرة، وضغط من أجل النجاح، ووجع في القلب يأتي عند التضحية بالحب من أجل الحياة المهنية أو بالحياة المهنية من أجل الحب".

ومن المعروف أن ميغان ماركل تخلت عن التمثيل منذ أن دخلت في علاقة جادة مع الأمير هاري، وتركت دورها في مسلسل "Suits" لتصبح أحد أفراد العائلة المالكة.

كما تخلت ميغان عن حسابها على إنستغرام وأغلقت موقع مشروعها "The Tig"، عندما أصبح من الواضح أن هناك تقدما في علاقتها بالأمير هاري.

المصدر: ميرور