علم حمص .. التقنين الذكي .. أطرف ما تداوله السوريون مؤخراً

بعض المواقف، أو الصور، أو التصريحات، التي قابلها السوريون بنوع من السخرية الطريفة، على منصات "مشتقات" التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية:

1 ـ علم حمص:

حمص هي عاصمة السخرية الذكية، ومدينة "خفة الدم" بالنسبة للسوريين، وعنها تروى "النكات"، إلا أن المدينة شهدت "نكتة" حقيقية، في مجسم I LOVE HOMS ذلك أن العبارة يفترض أن تلوّن بألوان العلم السوري، وهو ما حدث إلا أن القائمين عليها نسوا أن يضعوا النجمتين الخضراوين في المنتصف، وهكذا صارت "أحب حمص" بعلم اليمن!.

ولم تكد العبارة توضع في ساحة المدينة، حتى جاءت شاحنة ونقلتها بهدف التعديل.

فلم يكن "علم حمص" فقط هو الذي تندر عليه السوريون، بل أيضاً نقل المجسم، بغية تعديله، وتساءل البعض: "صعب يرسموها بعد التركيب؟"

روح الدعابة في القصة، سوّدها بعض من استثمروا فيها سياسياً، بعنوان: "موالون في حمص لا يفرقون بين علم النظام والعلم اليمني"

2 ـ الفلافل .. والبطاقة الذكية:



مع توسع سياسة التقنين، وشد الأحزمة، ودخول بعض الحاجات الأساسية ضمن ما يُعرف بـ "البطاقة الذكية" (بطاقة لحصر وتقنين توزيع "المشتقات" النفطية)، بدأ السوريون يتندرون أنه حتى "الفلافل" ستدخل عالم البطاقة الذكية:

بدأت أخبار: "عاجل .. قريباً الفلافل على البطاقة الذكية"، وثمة من نسب الخبر إلى وزارة التجارة الداخلية.

وأيضاً: "أنباء غير مؤكدة تتحدث على دراسة إدراج بيع الفلافل عبر البطاقة الذكية"

ثم ظهرت أخبار النفي، وأيضاً منسوبة لمصادر في الوزارة: "لا نية للحكومة لتوزيع الفلافل على البطاقة الذكية وكل ما يشاع عن ذلك هو مجرد إشاعات مغرضة"

والطريف في النفي أنه "محبوك" على طريقة الحكومة في نفي الإشاعات "المغرضة" غالباً.

3 ـ تخيل الحياة .. دون كهرباء!



وتخيل أن تقرأ العبارة السابقة في بلد صار فيه تقنين الكهرباء يصل إلى أكثر من 16 ساعة يومياً في بعض المناطق.

وضعت العبارة في إعلانات طرقية، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى أنها مطبوعة على فاتورة تسديد قيمة الاستهلاك.



لهذا وضع البعض صورة الإعلان مع تعليق يقول: "يا ريت لو تعكسوا الكلام .. تخيل الحياة بوجود الكهرباء"



وأيضاً: "كان لازم تكون العبارة من أرض الواقع .. مثلاً: استمتع بالحياة بلا كهرباء .. ولاك"

أسامة يونس