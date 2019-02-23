دبي.. موظف ينتقم "بأسلوب مبتكر" من شركة يعمل لديها

أقدم مبرمج حواسيب على اختراق 15 موقعا إلكترونيا، تعود ملكيتها لشركة يتعاقد معها في دبي، إثر حدوث خلاف مالي بين الطرفين.

وقام الموظف الهندي باختراق أنظمة الأمن الرقمية التابعة لمواقع الشركة الإلكترونية، بعد أن اقتطعت الشركة قرابة 1000 دولار أمريكي من راتبه، كعقوبة على تقديم استقالته قبل انتهاء فترة العمل التجريبية.

وفي السياق نفسه، أكدت الشركة أن العقد الموقع مع المبرمج يلزمه بالعمل معها حتى نهاية الفترة التجريبية، وإلا يخصم من راتبه مبلغ محدد، وهذا ما حصل بالضبط.

وفي تعليقها على الحادثة، أعلنت المحكمة الجنائية في دبي أن المبرمج أبلغ أحد زملائه في رسالة نصية عبر "واتس آب"، حول نيته اختراق مواقع الشركة الرقمية، في حال لم يعاد المبلغ المقتطع إلى حسابه البنكي.

وأكد شريك سوري في الشركة، أن الموظف بعث برسالة نصية لمبرمج آخر في الشركة، يبلغه فيها عن مخططه، الذي نفذه في شهر يونيو 2016.

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وأضاف رجل الأعمال السوري أن المبرمج كان يملك إمكانية الولوج التامة إلى مواقع الشركة الإلكترونية، الأمر الذي ساعده على تنفيذ عملية القرصنة ضد الشركة.

ومع تنفيذ المبرمج لتهديداته، تحركت الشركة وأبلغت شرطة دبي عن تعرضها لهجوم رقمي، في حين عثر المحققون لاحقا على بيانات مخزنة في الحاسوب الشخصي للموظف، تثبت قرصنته للمواقع الرقمية.

كما يجب التنويه إلى أن المحاكمة جارية لم تنته بعد، إذ من المقرر انعقاد المحكمة مجددا، في 7 مارس المقبل، بينما ينكر المبرمج حتى الآن التهم الموجهة إليه.

المصدر: The National