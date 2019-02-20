الصين تتهم بطلة كمال أجسام بنشر فيديوهات إباحية (فيديو)

اتهمت الشرطة السيبرانية الصينية لاعبة كمال الأجسام الأسترالية صينية المولد، لارا تشانغ، بنشر مواد إباحية بسبب نشرها فيديو وهي ترتدي ملابس البحر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "SupChina"، أن الرياضية لارا تشانغ عرضت، في يوليو 2018، مجموعة من مقاطع الفيديو في شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "Weibo"، تستعرض فيها تشانغ وضعيات مختلفة وهي بلباس بحر أخضر اللون بحذاء ذي كعب عال.

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وأعلن ضباط الشرطة السيبرانية الصينية، في فبراير الجاري، أن الفيديوهات تناقض "قواعد الأمن القومي"، وحذروا تشانغ من نشر مواد ذات محتوى غير مقبول على الإنترنت.

وجاء في تقرير الشرطة السيبرانية: "يخضع مثل هذا السلوك للمساءلة والتحقيق في إدارات أمن الدولة وسيعاقب مرتكبوه وفقا للقوانين السارية".

ورفضت تشانغ هذه التهم وأصرت على أن ملابسها تعد زيا رسميا رياضيا لمحترفي ولاعبي رياضة كمال الأجسام. وأضافت الرياضية المخضرمة أن الشرطة السيبرانية الصينية "رجعية وجاهلة"، وأنها ستناضل من أجل حقوقها.

المصدر: لينتا. رو