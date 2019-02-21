مستمعو إذاعة بريطانية شهيرة يحررون مذيعها "الأسير"! (فيديو)

انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو غريب يصور عملية تحرير مذيع إذاعة بريطانية على يد جمهوره من المستمعين.

وذكرت صحيفة "Evening Standard"، أن مقدم البرنامج الصباحي في إذاعة "BBC Radio 1"، غريغ جيمس، احتجز في استديو الهواء في الإذاعة لمدة 26 ساعة.

And here’s how it was done...



I work with the most extraordinary team of people. My god they’re good. Hope you enjoyed the nonsense!#R1EscapeRoompic.twitter.com/gmywM3WQUm — Greg James (@gregjames) 19 февраля 2019 г.

إقرأ المزيد

وبناء على تعليمات هيئة التحرير في "BBC Radio 1"، كان على المذيع العثور على إجابات لسلسة من الألغاز ستقوده إلى فك رمز مكون من 6 أرقام، لفتح باب الاستديو.

وشملت الألغاز موضوعا محببا لدى جيمس، وهو حبه لأنشطة الشيف الشهير، إينسلي هاريوت، الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا في بريطانيا.

كما أوحت إدارة الإذاعة لجيمس بالإجابات بمساعدة مجموعة من الأغاني الموسيقية، التي تحمل في طياتها مفردات فك شيفرة قفل الباب الإلكتروني.

واتصل جيمس بإحدى المعجبات ببرنامجه من المستمعات المخلصات له، واسمها كلوديا، للإجابة عن أحد الأسئلة التي صعبت عليه.

وعندما اكتملت رموز الإجابة واستطاع المذيع المحتجز فتح الباب، بعد 26 ساعة من الأسر الطوعي، قال جيمس: "لقد كانت التجربة أسوأ من تسلق جبل بن نيفيس، أعلى قمة في بريطانيا، كرهت التجربة أكثر من أي شيء في حياتي".

المصدر: لينتا. رو