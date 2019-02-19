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روسيا تحظر الهواتف والتصوير في المواقع العسكرية

مجتمع

روسيا تحظر الهواتف والتصوير في المواقع العسكرية
Sputnik alexandr poligenko
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اعتمد مجلس الدوما الروسي قرارا يحظر استخدام الهواتف الخلوية أو التصوير في بعض المواقع العسكرية.

ويفيد موقع "МК" الروسي بأن القرار الجديد سيحظر على العسكريين في روسيا التقاط الصور والفيديوهات في بعض المواقع والمنشآت العسكرية، ويمنع نشر هذه البيانات بالإضافة إلى المعلومات التي تتعلق بخدمتهم العسكرية على الإنترنت أو وسائط التواصل الاجتماعي.

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كما تنص وثيقة القرار على منع العسكريين من استخدام الهواتف أو وسائل الاتصال الخلوي في بعض المنشآت العسكرية، أو أثناء المناوبات، أو خلال تأديتهم لمهمات عسكرية وقتالية محددة.

ويرى الخبراء في روسيا أن القرار هدفه توعية العسكريين في البلاد، وإظهار أن وسائل الاتصال الحديثة ووسائط التواصل الاجتماعي قد تكون وسيلة غير مباشرة لنشر بيانات وأسرار الدولة بغير قصد.

المصدر: mk.ru

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