وفاة 6 من "توائم العراق" والطفلة السابعة في حالة خطيرة! (صورة)

توفي 6 أطفال من أصل سبعة ولدوا معا، بعد مرور أقل من أسبوع على أندر حالة ولادة طبيعية حدثت في ديالى العراقية.

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وذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية في ديالى أن الموت خطف 6 من الأطفال التوائم، بسبب مضاعفات صحية نتيجة الولادة المبكرة، وبقيت الطفلة الأخيرة في وضع صحي حرج.

وولدت الأسبوع الماضي امرأة عراقية، في الـ 25 من عمرها، في مستشفى البتول للنساء والأطفال 7 أطفال بعد دخولها بحالة إسعافية مصابة بأعراض الولادة المبكرة التي أكدها الأطباء.

حالة ولادة فريدة من نوعها لسبعة اطفال في #ديالى في #العراق...

مستشفى البتول للاطفال والولادة تنجح بتوليد امرأة انجبت سبعة اطفال ست منهم اناث وطفل ذكر واحد وكما اكد لوكالة ديالى برس المصدر الطبي لدائرة صحة ديالى ان الحالة الصحية للام والاطفال جيدة جداً . pic.twitter.com/deqAfi9OA2 — ‏نُــهٓــٓـىٰ❄☕ (@nuhaa_iq94) 12 февраля 2019 г.

المصدر: وكالات