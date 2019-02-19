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وفاة 6 من "توائم العراق" والطفلة السابعة في حالة خطيرة! (صورة)

مجتمع

وفاة 6 من
Globallookpress Xinhua-© Mohamed Al-Azaki
صورة أرشيفية
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توفي 6 أطفال من أصل سبعة ولدوا معا، بعد مرور أقل من أسبوع على أندر حالة ولادة طبيعية حدثت في ديالى العراقية.

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وذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية في ديالى أن الموت خطف 6 من الأطفال التوائم، بسبب مضاعفات صحية نتيجة الولادة المبكرة، وبقيت الطفلة الأخيرة في وضع صحي حرج.

وولدت الأسبوع الماضي امرأة عراقية، في الـ 25 من عمرها، في مستشفى البتول للنساء والأطفال 7 أطفال بعد دخولها بحالة إسعافية مصابة بأعراض الولادة المبكرة التي أكدها الأطباء.

المصدر: وكالات

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