طفلة تثير الرعب في محطة قطارات صينية! (فيديو)

أصيب موظفو محطة قطارات في الصين بهلع شديد لدى رؤيتهم انعكاس ظل طفلة على شاشة جهاز مسح الأمتعة بالأشعة السينية.

وذكرت صحيفة "South China Morning Post"، أن الحادث وقع في محطة دامينغهو للسكك الحديد في مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ الصينية. ودخلت طفلة صغيرة جهاز تفتيش الحقائب بالأشعة السينية، خلال انشغال أهلها والحراس بالطابور الذي تشكل عند مدخل المحطة.

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ولم تفاجئ الطفلة أهلها وحسب لدى خروجها من فتحة جهاز المسح، بل وأدهشت ضباط أمن المحطة لدى رؤيتهم صورتها على الشاشة.

وأجرى موظفو المحطة حديثا جديا مع والدي الطفلة، التي لم تصب بأذى لأن جرعة الأشعة التي تلقتها كانت غير ضارة بالصحة.

وطلب الموظفون من والدي الطفلة الانتباه لها و"إخبارها أن الجهاز للأمتعة فقط وأن جهاز مسح الأشعة يمثل تهديدا لصحة من يدخله".

المصدر: لينتا. رو