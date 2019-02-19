 
مباشر

طفلة تثير الرعب في محطة قطارات صينية! (فيديو)

مجتمع

طفلة تثير الرعب في محطة قطارات صينية! (فيديو)
youtube.com/Daily Mail
صورة الطفلة من شاشة جهاز المسح بالأشعة السينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lh6j

أصيب موظفو محطة قطارات في الصين بهلع شديد لدى رؤيتهم انعكاس ظل طفلة على شاشة جهاز مسح الأمتعة بالأشعة السينية.

وذكرت صحيفة "South China Morning Post"، أن الحادث وقع في محطة دامينغهو للسكك الحديد في مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ الصينية. ودخلت طفلة صغيرة جهاز تفتيش الحقائب بالأشعة السينية، خلال انشغال أهلها والحراس بالطابور الذي تشكل عند مدخل المحطة.

إقرأ المزيد
الطفل لوكا
طفل يروي لوالديه أحداثا سبقت مولده!

ولم تفاجئ الطفلة أهلها وحسب لدى خروجها من فتحة جهاز المسح، بل وأدهشت ضباط أمن المحطة لدى رؤيتهم صورتها على الشاشة.

وأجرى موظفو المحطة حديثا جديا مع والدي الطفلة، التي لم تصب بأذى لأن جرعة الأشعة التي تلقتها كانت غير ضارة بالصحة.

وطلب الموظفون من والدي الطفلة الانتباه لها و"إخبارها أن الجهاز للأمتعة فقط وأن جهاز مسح الأشعة يمثل تهديدا لصحة من يدخله".

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لهذا السبب يختلف صوتنا المسجل عن الذي نسمعه!