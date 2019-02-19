طلب منها إعادته.. شاب يخطب حبيبته بخاتم مستعار!

تقدم شاب بريطاني لخطبة حبيبته مستخدما خاتم فتاة أخرى، ومن ثم طالبها بإرجاع الخاتم لصاحبته.

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وذكرت صحيفة ذي ميرور، أن جون إليوت، البالغ من العمر 27 عاما، من لندن، يواعد فتاة أحلامه آشلي منذ أربع سنوات. وقرر في 14 فبراير الجاري، في عيد الحب، التقدم لطلب يدها، في مطعم "Megan's Clapham Old Town".

وأراد العريس البريطاني أن تختار آشلي خاتم الخطبة بنفسها في وقت لاحق، لكنه لم يستطع التقدم لها دون أن يكون معه خاتما. ووجد الشاب، بمساعدة موقع إعلانات على الإنترنت، جيني باركر، الفتاة التي أعارته خاتمها "العائلي" الثمين لليلة واحدة.

وقال إليوت: "أردتها أن تختار خاتم الخطبة الذي تستحقه. أهم شيء عندي أنها وافقت على الارتباط وقالت نعم، لكن الخاتم (المستعار) أعجبها، وكانت مستاءة لأنها عرفت أنه لليلة واحدة فقط. لكنها الآن اختارت الخاتم الذي تود أن تلبسه لخطبتها".

المصدر: ذي صن