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لبنانية تناشد البطريرك الراعي لإنصافها من "المحكمة الروحية"!‏

مجتمع

لبنانية تناشد البطريرك الراعي لإنصافها من
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لبنانية تناشد البطريرك الراعي لإنصافها من "المحكمة الروحية"!‏
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أصدرت جمعية البترون النسائية في لبنان بيانا تضامنيا مع، دولي الخباز، المعتصمة في قرية بكركي منذ ثلاثة أيام، احتجاجا على الحكم الصادر عن المحكمة الروحية بمنعها من حضانة أولادها.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام صباح اليوم الخميس، أن المحكمة الروحية قضت بمنع الخباز من حق حضانة أولادها، الذين لا يزالون في سن بحاجة إلى الرعاية.

وقالت الجمعية في بيانها: "إن ما أصاب الخباز يصيب مئات النساء يوميا بسبب الأحكام الجائرة التي تصدر عن بعض قضاة المحكمة الروحية، وتحرمهن من أولادهن، من هنا نناشد سيد بكركي أن يقوم بحملة لمكافحة الفساد المستشري وتطهير المحكمة الروحية من القضاة الفاسدين".

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وأشارت الجمعية إلى أن تضامنها مع الخباز يأتي من قناعة أن دولي ابنة البترون، أم صالحة لتربية أولادها مع التنويه إلى أنها مهندسة وأستاذة جامعية محترمة، وملتزمة كنسيا وثقافيا واجتماعيا.

ولبت مجموعة من السيدات نداء للتجمع أمام الصرح البطريركي في بكركي في العاشرة من صباح اليوم، احتجاجا على الحكم الصادر عن المحكمة الروحية على الخباز، ومؤازرة لها ضد الحكم بحقها وحق أولادها.

كما وجهت السيدة الخباز كتابا مفتوحا إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ناشدته فيه بالتدخل لمنع الظلم عنها وعن أولادها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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