معلم سوري آخر في العناية المشددة .. بعد اعتداء على المدرسة

بين الحياة والموت .. يرقد المدرس علي عبد الله حسن في العناية المشددة في المشفي الوطني في مدينة بانياس السورية، بعد تعرضه لاعتداء بالضرب من شخصين اقتحما المدرسة،

وقد فاقم الوضع سوءاً أن المدرس يعاني أصلاً من مشاكل في القلب.

في العناية

الدكتور غيلان حسن من قسم العناية المشددة في المشفى يقول لـRT إن الأستاذ علي وصل إلى قسم الإسعاف بحالة توقف قلب، وتنفس، فأجريت له الإنعاشات الأولية، واستجاب القلب في المرة الأولى، إلا أنه عاد للتوقف، ثم استجاب مرة ثانية.

وعن الوضع الراهن (بعد ظهر يوم الأربعاء) يقول إن المريض مستقر على التهوية الصناعية (المنفّسة)، إلا أن الوضع العام حالياً سيء.

المدرس وليد سليمان الذي قام بإسعاف حسن، قال إنه لا يعرف ما الذي جرى إلا أنه رأى المدرس على الأرض فسارع إلى إسعافه، كذلك لم تشأ مديرة المدرسة خديجة الضائغ أن تتحدث بالتفاصيل، وأشارت إلى أن ثمة بعض التفاصيل التي بدأت تتسرب دون أن تكون صحيحة. وأحالتنا إلى المديرية التي أوفدت من تابع تفاصيل القضية.

الوزارة تتوعد

وزارة التربية اصدرت بياناً وصلت RT نسخة عنه، توعد فيه الوزير عماد العزب بأن "القانون سيطبق على كل من يتجرأ على القطاع التربوي" وحول ملابسات الحدثة قال بيان العزب إن "شابان أقدما على دخول حرم مدرسة جلال خدام في محافظة طرطوس بمنطقة بانياس بطريقة غير مشروعة، والاعتداء على طالب من طلاب المدرسة لأسباب خاصة، وحاول مشرف الأنشطة اللاصفية حل الخلاف بينهم فاعُتدي عليه من قبلهما، ونقل على إثرها إلى مشفى بانياس، وتواصلت مع الجهات المعنية التي أكدت إلقاء القبض على المعتدين الذين سينالون العقاب الشديد لإقدامهم على هذا العمل"

ليست الأولى..

الحادثة هي الثانية التي تشهدها محافظة طرطوس خلال يومين، إذ اعتدى شخصان، أحدهما يحمل سلاحاً، على الكادر التدريسي في إحدى مدارس منطقة سرستان في ريف المحافظة، واستخدم المعتديان كرسياً، إضافة إلى "طاسة المدفأة" حين ضربوا مدير المدرسة وأحد المدرسين فيها، ما أدى إلى نقلهما إلى المشفى.

وقد وصف وزير التربية عماد العزب الاعتداء بأنه"جريمة لا نقبل بها" وقال في تصريح لصحيفة الوطن السورية إن احترام كرامة الكادر التدريسي "واجب وطني مقدس"