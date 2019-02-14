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عيد الحب في اليابان بين التزام الشوكولاتة والتحرش الجنسي!

مجتمع

عيد الحب في اليابان بين التزام الشوكولاتة والتحرش الجنسي!
Globallookpress
عيد الحب في اليابان بين التزام الشوكولاتة والتحرش الجنسي!
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دأبت النساء في اليابان على اتباع تقليد سائد من خمسينيات القرن الماضي، يقضي بتقديم الشوكولاتة للرجال في يوم القديس فالنتاين، 14 فبراير.

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وفي هذا العام، ظهر بين النساء اليابانيات توجه ضد هذه العادة السائدة، إذ مللن من التقليد المسمى "التزامات الشوكولاتة". وتفيد وسائل إعلام محلية بأن النساء قررن شراء هدايا لأنفسهن بدلا من شراء الشوكولاتة للرجال.

ولم يعد التقليد القديم يحظى بشعبية واسعة، حتى أن بعض المؤسسات اليابانية منعته، واعتبرته من أشكال التحرش الجنسي.

وفيما اعتادت النساء تقديم الشوكولاتة للرجال، في 14 فبراير من كل عام، أو في يوم عيد الحب، يلتزم الرجال في المقابل بتقديم الشوكولاتة للنساء في اليوم الأبيض، وهو النموذج الياباني لعيد المرأة، في 8 مارس.

المصدر: ميديك فوروم

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