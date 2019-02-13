موزع صحف يجد طفلا حديث الولادة على قارعة الطريق! (فيديو)

أنقذ موزع صحف أمريكي، في ولاية كاليفورنيا، طفلا حديث الولادة عثر عليه، في11 فبراير الجاري، أثناء نوبة عمله اليومية.

وذكرت صحيفة "Newsbug"، أن موزع الصحف، أوريليو فوينتس، لاحظ وجود جسم أبيض على قارعة الطريق، الساعة الخامسة صباحا، أثناء توزيعه للصحف على البيوت.

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واعتقد فوينتس أن الجسم الأبيض ما هو إلا حيوان ما، وعندما اقترب منه وجد أنه طفل حديث الولادة، فاتصل على الفور بالشرطة، ونصحه محدِّثه على الهاتف برفع الطفل عن الأرض ومحاولة تهدئته.

ولاحظت فتاة كانت تعبر الشارع بسيارتها رجلا خائفا يحمل طفلا بين ذراعيه، فتوقفت أمامه وعرضت عليه وضع الطفل على مقعد السيارة الدافئ ريثما يصل عناصر الشرطة.

وعقب وصول السلطات المختصة، نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحاول الشرطة حاليا فك لغز ما حدث، حيث وصلتهم معلومات من شهود عيان تفيد بأن شابة لاتينية المظهر كانت في سيارة بيضاء، هي التي وضعت الطفل على قارعة الطريق واختفت.

المصدر: لينتا. رو