لم ينس الخبز والملح.. ثري يوزع الملايين على أبناء قريته! (فيديو)

زار مليونير صيني قريته الأم في أيام الاحتفال بحلول العام الجديد وفق التقويم الصيني، ووزع أموالا وهدايا على أبناء مسقط رأسه، تجاوزت قيمتها 11 مليون يوان ( 1.6 مليون دولار).

وذكرت صحيفة "South China Morning Post"، أن رئيس مجموعة "Xinjiang Tiandi Group" المليونير، تشنغ ده تشينغ، وصل إلى قريته دينتيتشاو في مقاطعة سيتشوان على متن مروحية، يوم الأربعاء 6 فبراير الجاري، وقضى بضعة أيام في ربوع "وطنه الصغير".

والتقى تشينغ البالغ من العمر 60 عاما، خلال إقامته في مسقط رأسه، مع زملائه القرويين وقدم هدايا ومبالغ مالية لكل من بلغ سن الخمسين من عمره.

ووزع تشينغ، وفقا لرئيس القرية مو ليان، أكثر من 9 ملايين يوان ( 1.3 مليون دولار) نقدا، كما أهدى أجهزة منزلية بما في ذلك مكيفات هواء وأجهزة تلفزيون وثلاجات بمبلغ 3 ملايين يوان (0.44 مليون دولار).

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كما رتب تشينغ، بالإضافة للهدايا، جولات على طائرته المروحية لأكبر القرويين سنا. وسمح للرجال والنساء ممن بلغوا من العمر أكثر من 60 عاما ركوب مروحيته بعد أن خضعوا لفحص الطبيب. وقال أحد سكان القرية: "أصبح غنيا، لكنه لم ينس أبناء قريته، أمثاله قلائل ويعدون على أصابع اليد الواحدة".

ولد تشينغ لعائلة ريفية فقيرة عام 1959. وبعد المدرسة، خدم في الجيش وعاد إلى مزرعة والديه. وغادر عام 1983 إلى مدينة أورومتشي شمال غرب الصين، ولم يكن معه آنذاك من الأمتعة سوى بطانية قديمة وقطع معدودة من النقود المعدنية في محفظته. لكنه أسس شركة بعد عشر سنوات، بات لديها اليوم 16 شركة فرعية في مجالات مختلفة كالطاقة والبناء.

واحتل المليونير عام 2005 المركز الـ 146 في ترتيب أغنى الصينيين وفقا لفوربس. لكن ترتيبه انخفض عام 2008 إلى الموقع 339.

المصدر: لينتا. رو