سيدة أعمال تؤكد زواجها عرفيا بالمخرج صاحب فضيحة الفيديوهات (صورة)

أصيبت سيدة أعمال مصرية متهمة بالظهور في فيديو جنسي جديد مع مخرج شهير بنوبة بكاء عقب إيداعها حجز قسم شرطة أول مدينة نصر بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام نيابة أول مدينة نصر.

واعترفت بأنها هي التي ظهرت بالفيديو، مشيرة إلى أنها تعرفت بالمخرج في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيا.

وذكرت أن المخرج وعدها بتقديمها كوجه فني في عمل سينمائي جديد، ولم تعلم أنه يقوم بتصويرها خلال إقامة العلاقة الجنسية بينهما داخل شقته.

وقالت إنها فوجئت بانتشار مقطع جنسي لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ستقدم عقد الزواج العرفي مع المخرج الشهير لجهات التحقيق.

هذا ووجهت النيابة لها عدة اتهامات من بينها ارتكاب أفعال فاضحة والتحريض على الفسق، كما أمرت باستعجال التقرير الفني لإدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بفحص الفيديوهات المصورة وتحريات المباحث.

جدير بالذكر أن محكمة مدينة نصر ستنظر غدا الأربعاء في أمر تجديد حبسها.

المصدر: اليوم السابع