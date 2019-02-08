وزير الدفاع الروسي يشكر نظيره الأرمني على المساعدات التي قدمتها بلاده لسوريا

توجه وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بالشكر والتقدير لوزير الدفاع الأرمني، ديفيد تونويان، على مشاركة وزارته في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسوريا .

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وقال شويغو متوجها للوزير الأرمني في اجتماع عقد في موسكو اليوم الجمعة: "أود أن أعرب عن امتناني لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا. لقد كنتَ أول من استجاب لدعوتنا لمساعدة الشعب السوري". وأشار إلى أن هذا الأمر مهم بشكل خاص بالنسبة للأطفال السوريين الذين لم يروا حياة سلمية طبيعية لفترة طويلة ولم يذهبوا إلى المدرسة طوال مدة ما بين خمس إلى سبع سنوات.

وقال الوزير الروسي "هذا بالطبع كان إسهاما كبيرا في إقامة حياة طبيعية في سوريا".

بدوره ، شكر الوزير الأرمني تونويان الجانب الروسي على المساعدات الهائلة التي قدمها لسوريا.

وقال تونويان: "أعرب عن امتناني العميق للمساعدة التي قدمتها روسيا، خاصة من قبل وزارة الدفاع، وأنتَ شخصياً في تنظيم وصول وتوزيع مساعداتنا الإنسانية إلى سوريا. وهذا يعد إسهاما كبيرا".

ووفقا لوزير الدفاع الأرمني، فإن أنشطة روسيا في سوريا تصب في صالح إعادة إعمار البلد في مرحلة ما بعد الصراع. وأضاف تونويان: "أعتقد أن مشاركتنا في هذه العملية الإنسانية هامة للغاية. إن مساعدة الشعب السوري، الذي يحتضن جزءا من الشتات الأرمني، أمر هام".

المصدر: RT