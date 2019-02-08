 
مباشر

وزير الدفاع الروسي يشكر نظيره الأرمني على المساعدات التي قدمتها بلاده لسوريا

أخبار روسيا

وزير الدفاع الروسي يشكر نظيره الأرمني على المساعدات التي قدمتها بلاده لسوريا
Sputnik VLADIMIR ASTAPKOVICH
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lfko

توجه وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بالشكر والتقدير لوزير الدفاع الأرمني، ديفيد تونويان، على مشاركة وزارته في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسوريا .

إقرأ المزيد
الشرطة العسكرية الروسية
سوريا.. قافلة مساعدات أممية بحماية روسية إلى مخيم الركبان

وقال شويغو متوجها للوزير الأرمني في اجتماع عقد في موسكو اليوم الجمعة: "أود أن أعرب عن امتناني لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا. لقد كنتَ أول من استجاب لدعوتنا لمساعدة الشعب السوري". وأشار إلى أن هذا الأمر مهم بشكل خاص بالنسبة للأطفال السوريين الذين لم يروا حياة سلمية طبيعية لفترة طويلة ولم يذهبوا إلى المدرسة طوال مدة ما بين خمس إلى سبع سنوات.

وقال الوزير الروسي "هذا بالطبع كان إسهاما كبيرا في إقامة حياة طبيعية في سوريا".

بدوره ، شكر الوزير الأرمني تونويان الجانب الروسي على المساعدات الهائلة التي قدمها لسوريا.

وقال تونويان: "أعرب عن امتناني العميق للمساعدة التي قدمتها روسيا، خاصة من قبل وزارة الدفاع، وأنتَ شخصياً في تنظيم وصول وتوزيع مساعداتنا الإنسانية إلى سوريا. وهذا يعد إسهاما كبيرا".

ووفقا لوزير الدفاع الأرمني، فإن أنشطة روسيا في سوريا تصب في صالح إعادة إعمار البلد في مرحلة ما بعد الصراع. وأضاف تونويان: "أعتقد أن مشاركتنا في هذه العملية الإنسانية هامة للغاية. إن مساعدة الشعب السوري، الذي يحتضن جزءا من الشتات الأرمني، أمر هام".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. أنجلينا جولي بين مسلمي الروهينغا في بنغلاديش