في مراكش.. الحسناء شارابوفا تستعرض لياقتها بالزي المغربي أمام حجاج

قامت لاعبة التنس الروسية الحسناء ماريا شارابوفا بزيارة المغرب، والتقت هناك بالمصور والفنان المحلي حسن حجاج.

ونشرت ماريا شارابوفا صورة عبر صفحتها على الإنستغرام، وعلقت عليها قائلة: "جئت إلى المغرب، والتقط الفنان البارع حسن حجاج (بعد اختيار الزي) صورة لي وسط سوق في مراكش".

كما نشر حجاج، بدوره، صورا للحسناء الروسية تظهر على إحداها مع صديقها ألكسندر غيلكس.

ويطلق على حسن حجاج اسم "آندي وارهول من مراكش"، تيمنا بالفنان الأمريكي الشهير آندي وارهول، وتعرض أعمال المغربي في عدد من المتاحف الكبرى في العالم، حيث يعيش ويعمل في مراكش ولندن.

المصدر: وكالات