الخارجية الروسية: يجب إنهاء الوجود الأمريكي غير الشرعي في محيط مخيم "الركبان"

دعت موسكو إلى ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي في المنطقة الآمنة المحيطة بمخيم الركبان للنازحين السوريين على الحدود مع الأردن.

وأوردت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الخميس، أن القافلة الإنسانية الثانية التابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري تم إرسالها إلى مخيم الركبان، بمساعدة روسيا وبموافقة السلطات السورية الرسمية.

وأوضح البيان أن أكثر من 130 شاحنة ستنقل مواد غذائية وملابس وأدوات ومستلزمات أولية أخرى إلى سكان المخيم الذين يتجاوز عددهم 40 ألف شخص. كما من المخطط تلقيح 10 آلاف طفل من مختلف الأمراض، إضافة إلى إجراء استطلاع آراء لسكان المخيم حول إمكانية نقلهم إلى أماكن إيواء أخرى.

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وشدد البيان على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها وليس إلى المتطرفين، مضيفة أن روسيا بانتظار تقرير مفصل من عاملي الأمم المتحدة عن الإجراءات المتخذة.

وأكدت الوزارة أن موقف روسيا إزاء مخيم الركبان وإيصال مساعدات إنسانية إلى هناك لم يتغير ومفاده أن المشكلة الإنسانية هناك لا يمكن معالجتها بعمليات منفردة، "بل يجب إنهاء الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي على الأراضي السورية داخل المنطقة الآمنة المزعومة بقطر 55 كلم والتي تحيط بالمخيم".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية