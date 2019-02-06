الدنمارك قلقة لحبس مواطن لها من "شهود يهوه" في روسيا

أعربت الخارجية الدنماركية عن قلقها للحكم بالسجن الصادر في روسيا على المواطن الدنماركي دينيس كريستنسن المنتمي لمنظمة "شهود يهوه" الدينية، المحظورة في روسيا.

وكتب وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن اليوم الثلاثاء على تويتر: "أنا قلق للغاية للحكم الذي صدر على دينيس كريستنسن​​​ وأناشد روسيا مرة أخرى، احترام حرية العقيدة. وستواصل وزارة الخارجية الدنماركية مراقبة الوضع عن كثب ودعم دينيس كريستنسن، إذا قرر الطعن في الحكم".

Danish Jehovah's Witness jailed for 6 years for 'extremism' in Russia https://t.co/57KPC801Xfpic.twitter.com/3yZkMMiRDL — The Local Denmark (@TheLocalDenmark) 6 февраля 2019 г.

وأعلنت السلطات القضائية في مدينة أوريول وسط روسيا في وقت سابق أنه حكم على كريستنسن بالسجن لست سنوات بعد إدانته بتزعّم جماعة من "شهود يهوا" المحظورة في روسيا منذ 2017، حيث تم إدراج منظمة "المركز الإداري لشهود يهوا في روسيا" بكافة فروعها في قائمة المنظمات المحظورة بسبب أنشطتها المتطرفة.

ورفض الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على القضية، قبل أن يطلع على تفاصيلها ومجريات المحاكمة، لكنه شكك في أن يكون الحكم على المواطن الدنماركي قد صدر لمجرد قناعاته الدينية، مرجّحا أن يكون قد أدين بجرم يستحق هذا النوع من العقوبة.

Amnesty Calls For Release Of Danish Jehovah's Witness Held In Russia https://t.co/Nt3828IVBZ — Denmark Sun (@DenmarkSun) 5 февраля 2019 г.

المصدر: وكالات