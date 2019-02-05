بوتين يهنئ بوذيي روسيا بالسنة الجديدة على التقويم القمري

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين البوذيين الروس اليوم، بحلول السنة الجديدة والشهر الأبيض حسب التقويم القمري.

وجاء في تهنئة بوتين المنشورة على موقع الكرملين: "يستند البوذيون إلى التقاليد التاريخية والثقافية والروحية لأسلافهم على مدى قرون طويلة، ويحتفلون على نطاق واسع بهذا الحدث الهام. وجرت العادة في هذه الأعياد التي ترمز إلى تجدد الإنسان والطبيعة، على استعراض وتلخيص نتائج العام المنصرم، وعليه نتمنى الصحة لبعضنا البعض، ونتمنى تحقق كل الرغبات والأماني".

وأضاف: "من الأهمية بمكان أن البوذيين الروس، يشاركون بنشاط في حياة روسيا ويعززون تعاونهم مع الهيئات الحكومية والمنظمات الاجتماعية، ويركزون على تربية الجيل الشاب، وتنفيذ المبادرات الخيرية والتعليمية الشعبية. هذا العمل المثمر يستحق أسمى معاني الاحترام".

المصدر: "إنترفاكس"