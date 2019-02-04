الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن قمة روسية كورية شمالية

اعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال بيسكوف للصحفيين بصدد ما يشاع عن احتمال عقد لقاء بين بوتين وكيم في جمهورية بورياتيا الروسية: "حتى الآن لا توجد قرارات واضحة بهذا الخصوص​​​. ولذلك، فإنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن هذا.

وأضاف: "لا يوجد اتفاق واضح حتى الآن، ولذا فإن أي تصريحات بهذا الشأن سابقة لأوانها".

وأعلن بيسكوف في وقت سابق، أن العمل مستمر على التحضير لزيارة محتملة للزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا، وأنه لم يتم بعد تحديد أي موعد لهذه الزيارة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رحب خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في 12 سبتمبر الماضي، بأي زيارة يؤديها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا وفي أي وقت يناسبه.

المصدر: وكالات