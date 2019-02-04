روسيا تصمم أول مكوك فضائي مسيّر في العالم

نشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" صورة لأول درون فضائي متعدد الاستخدام في العالم، يستطيع التحليق في المجال الجوي للأرض، وفي الفضاء بسرعات فرط صوتية ويؤدي مهام المكوك الفضائي.

والدرون الجديد يشبه الطائرات ولكنه بمحرك واحد وينقل إلى الطبقات العليا من المجال الجوي للكرة الأرضية على ظهر طائرة تتركه هناك، ليتابع هو مسيره إلى المدار الموجه إليه، والعودة منه إلى الأرض بشكل آلي وللهبوط الذاتي.

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وتعكف على تصميم الدرون الجديد شركة ISON لصالح "روس كوسموس"، فيما كافة مكوناته وقطعه روسية المنشأ وسيزود بمحرك وطني من طراز 14D30.

وأكدت "روس كوسموس" أنه لن يتم استخدام الدرون المذكور لمهمات قتالية، وأن اختباره سيبدأ سنة 2023.

وسيتمكن الدرون من الطيران على ارتفاع 160 كم وبسرعة تصل إلى سبعة أضعاف سرعة الصوت، وسيكون قادرا على نقل أجهزة فضائية إلى مدار أوجه 500 كم، كما سيتمكن من تنفيذ 50 رحلة فضائية على الأقل.

الصورة من شركة ايسون

وأنفق على تصميمه في المرحلة الأولى من بحوثه 55 مليون روبل عام 2017، فيما سيتم إنفاق 280 مليون روبل تقريبا على مرحلته الثانية.

المصدر: iz.ru