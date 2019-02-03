الخارجية الروسية: على المجتمع الدولي مساعدة فنزويلا دون تدخل خارجي مدمر

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المهمة الماثلة حاليا أمام المجتمع الدولي تكمن في تقديم مساعدة اجتماعية-اقتصادية للشعب الفنزويلي، وتجنب تدخل خارجي مدمر في شؤون هذا البلد.

وقال رئيس قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، في حديث لقناة "زفيزدا": "يجب أن يجد الفنزويليون بأنفسهم حلا لمشاكل بلادهم، وقبل كل الشيء في المجال الاجتماعي-الاقتصادي، والمهمة الماثلة أمام المجتمع الدولي هي مساعدتهم في ذلك، دون تدخل خارجي مدمر".

وسبق أن عقد شيتينين، في الأول من فبراير الجاري، لقاء جمعه بسفراء من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي معتمدين لدى روسيا، بحث خلاله تطورات الوضع في فنزويلا.

وشدد شيتينين على موقف موسكو الرافض لتطبيق أي سيناريو غير بناء واستخدام القوة تجاه فنزويلا، مؤكدا أن الضغط على البلاد من خلال العقوبات أمر ضار.

وحث على ضرورة حل كل المشاكل في فنزويلا عن طريق حوار داخلي سلمي.

المصدر: وكالات