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هل تنخرط روسيا في سباق تسلح مع الولايات المتحدة؟

أخبار روسيا

هل تنخرط روسيا في سباق تسلح مع الولايات المتحدة؟
Sputnik
إطلاق قطعة من أسطول بحر قزوين الروسي لصاروخ "كاليبر" المجنح - 2016
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اعتبر مدير معهد "الدول الحديثة" أليكسي مارتينوف أن روسيا لن تنخرط في سباق تسلح مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما انسحبت الأخيرة من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وقال مارتينوف "سيتم تنفيذ جميع التدابير الجوابية والحازمة في إطار الميزانية والإمكانيات المرصودة، في إطار متطلبات الدولة الدفاعية للعام 2019 والسنوات المقبلة" في إطار البرنامج الحكومي لتطوير الجيش الروسي.

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وختم بالقول: خصومنا الأمريكيون، لم يتركوا للأسف أي مخرج آخر أمامنا، وموقف روسيا المتوازن يكمن في حقيقة أن موسكو لن تنخرط من الآن فصاعدا في أي مفاوضات مع واشنطن حول الصواريخ، ما لم تلمس خطوات أمريكية عملية للتهدئة.

المصدر: نوفوستي

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