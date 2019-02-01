روسي بملامح آسيوية ينافس على لقب "ملك جمال العالم"

لأول مرة سيمثل مواطن من جمهورية بورياتيا الواقعة في الجزء الآسيوي من روسيا، البلاد في مسابقة Mister International 2019 الدولية المرموقة لاختيار أوسم رجل في العالم للعام الجاري.

وسيتنافس إيفور بويانتوييف البالغ من العمر 26 عاما مع المتسابقين من 31 دولة، بينها الولايات المتحدة وهولندا والصين إلى جانب روسيا، في المسابقة التي تعد إحدى أهم المسابقات الدولية للجمال.

ومنذ تأسيس Mister International لم يفز بها ممثلون عن روسيا.

وينحدر إيغور من جمهورية بورياتيا الواقعة في جنوب شرق روسيا داخل منطقة سيبيريا التاريخية، ويعمل في خدمة البحث والإنقاذ في مدينة تومسك.

وقال إيغور: "الإنقاذ مهنتي وأحبها، والمشاركة في المسابقات هوايتي"، وأضاف أنه كان أفضل قناص في وحدته العسكرية حينما خدم في صفوف الجيش الروسي.

وأوضح: "نحن الآسيويين نشتهر بدقة تصويبنا".

vk.com/igorbuyantuev

وفي العام 2017 انتبه إليه باحثون روس عن "وجوه واعدة جديدة" في عالم الجمال أثناء مشاركته في مسابقة "ملكة وملك جمال إقليم كراسنويارك" ودعوه للتصوير ووضعوا له ملفا بصوره لتقديمه لشركائهم الأجانب. ومن ثم أرسلوه إلى تجارب استعراض نظمتها مسابقة Mister International.

وتمكن الشاب البالغ 26 عاما من العمر من تجاوز العتبة المطلوبة والوصول إلى قائمة المشاركين في المسابقة في نسختها الـ13، التي ستستضيفها الفلبين في الـ24 من فبراير الجاري.

vk.com/igorbuyantuev

المصدر: وكالات