موسكو: لا نتغاضى عن خطر الصواريخ الأمريكية المجنحة

شددت وزارة الخارجية الروسية على أن الصواريخ الأمريكية العابرة للقارات المنشورة في أوروبا يمكن أن تهدد أمن روسيا حال "تحقق أسوأ سيناريو" مؤكدة أن موسكو لا تتغاضى عن هذا الخطر.

جاء هذا التصريح على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، سرغي ريابكوف، الذي قال في حديث لقناة "روسيا 24" بث اليوم الجمعة: "في حال تحقق أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يظهر على البر 24 صاروخا مجنحا مزودا بالمعدات النووية من نوع توماهوك. لا أعرف متى يصنعها الأمريكيون، لكن هذا الاحتمال قائم وبإمكان الولايات المتحدة نشر تلك الصواريخ في رومانيا".

وتابع ريابكوف: "عندما ستنشر الولايات المتحدة منظومات Aegis Ashore الصاروخية في بولندا، سيضاف إليها (أي صواريخ توماهوك الأمريكية في رومانيا) 24 صاروخا آخر، ما يشكل إجماليا 48 صاروخا يصل مداها إلى 2500 كم".

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن مدى تلك الصواريخ الأمريكية يمكن أن يطال "مناطق في الجزء الأوروبي من روسيا".

وشدد ريابكوف على أن الحكومة الروسية "لا يمكن أن تغمض العيون" عن خطر كهذا، مضيفا: "لذا لا يمكننا التصديق بما يدعه الأمريكيون من أنهم لا يعتزمون تزويد منظومات Aegis Ashore بتلك المعدات العسكرية".

المصدر: وكالات