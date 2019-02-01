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النار تلتهم مركزا تجاريا في داغستان جنوبي روسيا

أخبار روسيا

النار تلتهم مركزا تجاريا في داغستان جنوبي روسيا
Sputnik
رجل اطفاء روسي - ارشيف
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تعمل فرق الطوارئ في مدينة كيزليار في جمهورية داغستان جنوبي روسيا على إخماد حريق ضخم اندلع في مركز تجاري كبير في المدينة.  

وقالت قناة "روسيا-24" التلفزيونية"، إن النار تجتاح مركز Planet Lux للتسوق المكون من 3 طوابق.

ونقلت القناة، عن مصدر في إدارة المدينة أن رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف تعمل في مكان الحادث، ولكن حتى الآن لم تتم السيطرة على الحريق.

وتشير مديرية الطوارئ في الجمهورية إلى أن مساحة الحريق تبلغ 8 آلاف متر مربع ولم ترد أي أنباء بعد عن وقوع ضحايا أو إصابات.

واندلع الحريق في الصباح الباكر في الطابق الأرضي من المبنى، قبل أن يفتح المركز أبوابه أمام المتسوقين، حيث يوجد سوبر ماركت ومحل لبيع الهواتف المحمولة وأقسام لبيع الأحذية والملابس.

المصدر: "فيستي. رو"

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