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بوتين: نرفض ما يحدث في أوكرانيا من تدخلات في شؤون الكنيسة

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بوتين: نرفض ما يحدث في أوكرانيا من تدخلات في شؤون الكنيسة
Sputnik ALEXEI NIKOLSKY
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ترفض التدخلات في شؤون الكنيسة، وخاصة المشروع الذي يجري تنفيذه في أوكرانيا الآن.

وقال بوتين خلال مراسم احتفالية اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الـ 10 لتولي بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل كرسي البطريركية، إن "الدولة والسلطات الروسية ترفض أي تدخل في شؤون الكنيسة، ونحن كنا ولا نزال نحترم استقلالية حياة الكنيسة، وخاصة في دولة مجاورة ذات سيادة"، وذلك في إشارة إلى الوضع في أوكرانيا.

وتابع بوتين: "نحن نحتفظ بحق الرد وبذل كل ما في وسعنا من أجل حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الديانة".

ولفت إلى أن "المزايدات والألاعيب السياسية واستغلال المسائل المتعلقة بحياة الكنيسة لأغراض ضيقة تؤدي إلى الانقسام وتثير الغضب وعدم التسامح".

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وأضاف أن "مثل هذا المشروع، الذي ليس له أي علاقة بالدين... ينفذ حاليا في أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه متعلق بالصراع على السلطة في أوكرانيا.

وأعرب عن أسفه لانجرار البطريركية القسطنطينية المسكونية فيه، مشيرا إلى أن ما يحدث هو "تدخل سافر في حياة الكنيسة"، وشبه ذلك باضطهادات البلاشفة لرجال الدين بعد ثورة أكتوبر عام 1917 في روسيا.

يذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قطعت علاقاتها مع البطريركية القسطنطينية العام الماضي في أعقاب قرارها منح الكنيسة الأوكرانية المنشقة صفة كنيسة محلية مستقلة.

المصدر: تاس

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