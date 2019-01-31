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اعتقال أحد قادة "داعش" في مدينة سرت الليبية!

أخبار روسيا

اعتقال أحد قادة
Reuters
سرت - ليبيا - أرشيف
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نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصادر محلية أن قوات الأمن الليبية اعتقلت خليفة البرق، أحد قادة تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية في مدينة سرت، معقل التنظيم السابق.

وأبلغ مسؤول في مدينة سرت الوكالة بأنه تم القبض على "البرق"، ونفى في ذات الوقت مزاعم صدرت من بعض السكان بمشاركة قوات أجنبية في العملية.

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وكانت قوات أمريكية قد اعتقلت في مناسبات سابقة متشددين في ليبيا، في حين أكد مسؤولون وسكان محليون هذه المرة، أن قوات الأمن الليبية هي التي نفذت هذه المهمة.

وأوضح المسؤول المحلي أن "البرق" اعتقل في منزله في سرت يوم أمس من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.

وكانت قوات ليبية مدعومة بضربات جوية أمريكية طردت متشددي "داعش" من مدينة سرت في ديسمبر2016 بعد أن سيطر هذا التنظيم على كامل هذه المدينة الساحلية عام 2015.

المصدر: رويترز

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