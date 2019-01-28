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الداخلية الروسية: CIA تجمع معلومات للتشهير بمواطنين روس سافروا إلى الخارج

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الداخلية الروسية: CIA تجمع معلومات للتشهير بمواطنين روس سافروا إلى الخارج
Sputnik Alexei Danichev
نائب وزير الداخلية الروسي إيغور زوبوف
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أعلن إيغور زوبوف، نائب وزير الداخلية الروسي، اليوم الاثنين، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) تجمع معلومات لتلطيخ سمعة مواطنين روس سافروا إلى الخارج.

وقال المسؤول: "من البديهي وهو ما نشعر به، أن هناك عملا دؤوبا يسعى إلى جمع معلومات مسيئة لسمعة القيادة الروسية للتشهير ببلدنا على وجه العموم".

وأضاف أن جمع معلومات من هذا النوع بهدف تشويه نشاط موظفي الأجهزة الأمنية الروسية تعتبر من أولويات CIA.

وتوقع نائب وزير الداخلية تكثيف هذه الجهود في المستقبل المنظور، قائلا: "يمكن التنبؤ بزيادة الضغط الممارس على مواطنينا الذين سافروا إلى دول الغرب من أجل العمل والإقامة هناك، والذين لهم هناك ممتلكات وأصول وما إلى ذلك".

المصد: إنترفاكس

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