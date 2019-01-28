مسؤول روسي أمني كبير يزور القاهرة وأبوظبي

يعتزم سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، القيام بزيارة ستشمل كلا من مصر والإمارات، خلال يومي 29 و31 الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يجري باتروشيف مباحثات مع المسؤولين المصريين في مجال الأمن، كما سيعقد لقاءات مع المسؤولين الإماراتيين في أبوظبي ليبحث خلالها التعاون الثنائي بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار مجلسي أمن البلدين.

المصدر: RT