ليندسي غراهام: ترامب يفكر في "خيار عسكري" في فنزويلا وهو في مزاج عدواني تجاهها!

نقلت بواية "Axios" عن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري، ليندسي غراهام، أن الرئيس دونالد ترامب يفكر في "خيار عسكري" لحل الوضع في فنزويلا.

وكشف غراهام، الذي يعد من "الصقور"، عن حوار جرى بينه وترامب سأله خلاله الرئيس الأمريكي: "ما رأيك في استخدام القوة في فنزويلا؟ قلت: عليك أن تكون حذرا، هذا يمكن أن يكون مشكلة. أجاب: طيب أنا مندهش، فأنت تريد أن تغزو في كل مكان".

إقرأ المزيد

عضو مجلس الشيوخ المعروف بمواقفه المتشددة ضحك من تعليق ترامب وقال: "أنا لا أريد الغزو في كل مكان، أريد أن استخدم الجيش فقط عندما تكون مصالحنا الأمنية الوطنية في خطر".

وعلّق ليندسي غراهام في هذا السياق قائلا إن "ترامب معبأ بشكل عدواني تجاه فنزويلا"، فيما لم يستبعد الرئيس الأمريكي في وقت سابق أي خيار لتحرك الولايات المتحدة ضد فنزويلا.

على الرغم من كل ذلك، لفتت البوابة الإخبارية الأمريكية إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي إشارات تدل على أن الجيش الأمريكي يخطط لغزو الأراضي الفنزويلية.

ونُقل عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ستبقى تحت ضغط دبلوماسي واقتصادي، كما أنه من المتوقع أن تطال العقوبات الأكثر صرامة في الأسابيع المقبلة أصول مادورو "النفطية والمالية الخارجية"، والتي سيتم تسليمها للمعارضة الفنزويلية.

المصدر: تاس