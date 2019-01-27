بوتين يصدر مراسيم رئاسية تغيّر تسميات وتمنح ألقابا فخرية لوحدات من الجيش الروسي

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما غيّر بموجبه اسم الإدارات العسكرية إلى مراكز التدريب العسكري، وتم نشر المرسوم فورا على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

إقرأ المزيد

وينص المرسوم الذي نشر اليوم الأحد، على "وجوب استبدال تسميات" الكليات العسكرية (الأقسام) في المؤسسات التعليمية للتعليم العالي، بعبارة "مراكز التدريب العسكري في مؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة الاتحادية".

وفي أغسطس الماضي، وقّع الرئيس بوتين قانونًا حول استبدال الإدارات العسكرية في مؤسسات التعليم العالي بمراكز التدريب العسكري. ويحل القانون محل العديد من أنواع الوحدات الهيكلية للتدريب العسكري في مؤسسات التعليم العالي (المراكز ، الإدارات ، الكليات) بنوع واحد من وحدات التدريب العسكري - مراكز التدريب العسكري.

من جهة ثانية، منح الرئيس الروسي الألوية رقم 16 و 14 المخصصة للعمليات الخاصة، ألقابا فخرية بإطلاق تسمية ألوية"حرس" الوطن عليها، ونشر المرسوم الخاص بهذا الأمر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية.

وجاء في المرسوم أنه تمّ منح الألقاب الفخرية لهذه الألوية نسبة للبطولة الجماعية والشجاعة، والمرونة والإقدام التي أظهرها أفرادها وعناصرها أثناء القتال لحماية الوطن والمصالح العامة في النزاعات المسلحة، ونظرا لإنجازاتهم في وقت السلم.

المصدر: نوفوستي