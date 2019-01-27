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فيديو يوثق لحظات تحطم القاذفة الروسية الاستراتيجية "تو-22إم3"

أخبار روسيا

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نشر نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات تحطم القاذفة الروسية بعيدة المدى "تو-22إم3" أثناء هبوطها بمطار أولينغورسك" بمقاطعة مورمانسك في الدائرة القطبية الشمالية.

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قاذفة روسية من نوع "تو-22إم3"
تحطم قاذفة "تو-22M3" في مقاطعة مورمانسك شمالي روسيا

ويظهر الفيديو محاولة القاذفة الاستراتيجية الهبوط وارتطامها بالأرض ما أدى إلى تحطمها وانقسامها إلى نصفين.

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قاذفة "تو-22M3"
وقف طلعات قاذفات "تو-22M3" حتى معرفة أسباب حادثة التحطم  في مورمانسك

وأفادت مصادر عسكرية الثلاثاء الماضي، بأن قاذفة الصواريخ والقنابل الاستراتيجية من نوع "تو-22إم3" والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت تحطمت، وقتل 3 من طاقمها، الذي كان يتكون من 4 أشخاص.

المصدر: نوفوستي

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