فيديو يوثق لحظات تحطم القاذفة الروسية الاستراتيجية "تو-22إم3"

نشر نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات تحطم القاذفة الروسية بعيدة المدى "تو-22إم3" أثناء هبوطها بمطار أولينغورسك" بمقاطعة مورمانسك في الدائرة القطبية الشمالية.

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ويظهر الفيديو محاولة القاذفة الاستراتيجية الهبوط وارتطامها بالأرض ما أدى إلى تحطمها وانقسامها إلى نصفين.

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وأفادت مصادر عسكرية الثلاثاء الماضي، بأن قاذفة الصواريخ والقنابل الاستراتيجية من نوع "تو-22إم3" والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت تحطمت، وقتل 3 من طاقمها، الذي كان يتكون من 4 أشخاص.

المصدر: نوفوستي