روسيا تنفي إرسال عسكريين متعاقدين إلى فنزويلا لحماية مادورو

نفت روسيا قطعيا تقرير وكالة "رويترز" عن وصول عسكريين متعاقدين روس إلى فنزويلا لحماية رئيسها، نيكولاس مادورو، واصفة هذا النبأ بالكذبة الإعلامية الجديدة.

وقال السفير الروسي لدى كاراكاس، فلاديمير زايمسكي، في تصريح لوكالة "نوفوستي" مساء اليوم الجمعة: "لا علم لدي عن وجود أي شركات عسكرية روسية خاصة في فنزويلا. هذا كذبة إعلامية جديدة".

من جانبه، أكد عضو لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فرانس كلينتسيفيتش، أن "روسيا لم ترسل أي عسكريين بمن فيهم متعاقدون إلى فنزويلا".

وتابع كلينتسيفيتش موضحا: "حتى لو أشرك الرئيس مادورو أيا من الشركات العسكرية الخاصة فإن الدولة الروسية لا علم لديها بذلك وهي غير مسؤولة عن هذا الأمر".

ووصف البرلماني الروسي هذا التقرير بأنه "كذبة إعلامية دعائية أخرى تم ابتكارها للفت الانتباه إلى هذا الموضوع".

وسبق أن نشرت وكالة "رويترز"، الجمعة، تقريرا نقلت فيه عن عدة مصادر لم تكشف هويتها وقائد الكوزاك، يفغيني شابايف، جاء فيها إن عناصر من شركة عسكرية خاصة "لها اتصالات بالدولة الروسية" توجهت إلى فنزويلا لدعم وحماية رئيسها في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

المصدر: وكالات