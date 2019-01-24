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شمال القوقاز الروسي.. اعتداء على دورية للشرطة ومقتل ثلاثة من المهاجمين

أخبار روسيا

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أعلنت السلطات في جمهورية قبردين بلقار (وسط شمال القوقاز الروسي) مقتل ثلاثة من أربعة مسلحين اعتدوا على دورية لشرطة المرور في عاصمة الجمهورية نالتشيك.

وأفاد المكتب الإعلامي للفرع الإقليمي بوزارة الداخلية الروسية، بأن أربعة رجال مسلحين بالسكاكين اعتدوا على طاقم سيارة لشرطة المرور، مكون من ثلاثة أفراد، ما أدى إلى جرح أحد الشرطيين.

وبحسب السلطات فقد "تم القضاء على ثلاثة من المهاجمين وإصابة الرابع بجروح".

المصدر: تاس

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