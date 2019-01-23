الأمن الروسي يفكك شبكة لتصنيع السلاح نشطت في أنحاء البلاد

اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي 86 شخصا متورطين في تصنيع وتطوير أسلحة الصيد وبيعها، ضمن شبكة إجرامية غطت 32 منطقة روسية.

وتمكن الأمن من وقف نشاط، تسع ورشات سرية وصادر 197 قطعة سلاح ناري روسية وأجنبية الصنع مكونة من 18 رشاشا آليا و126 مسدسا و16 مسدسا رشاشا و38 بندقية.

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كما عثر لدى الشبكة على قاذف لهب من نوع "شميل" وقاذفي قنابل مضادين للدبابات من نوع "آر بي جي-26"، و11 قنبلة يدوية متشظية، و33 كيلوغراما من المتفجرات، و88 صاعقا كهربائيا، وحوالي 300 قطعة غيار للسلاح، فضلا عن أكثر من عشرة آلاف خرطوش من عيارات مختلف، وأكثر من تسعة آلاف مكون لتصنيعها.

المصدر: نوفوستي