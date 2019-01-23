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رئيس المخابرات الخارجية الروسية يلتقي ولي العهد السعودي

أخبار روسيا

رئيس المخابرات الخارجية الروسية يلتقي ولي العهد السعودي
Sputnik
سيرغي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي
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قام رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في يوم 21 يناير، والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال المكتب الصحفي في الاستخبارات الخارجية الروسية: "قام مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، بزيارة عمل للعربية السعودية، والتقى مع ولي العهد ووزير الدفاع، محمد بن سلمان. وخلال اللقاء ناقش الجانبان، التعاون الثنائي والأمن الإقليمي".

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والتقى ناريشكين في الرياض، مع رئيس الاستخبارات العامة في المملكة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان. وخلال اللقاء بحث الطرفان، طرق تفعيل التعاون بين الاستخبارات في الدولتين في مجال مكافحة الإرهاب الدولي وسبل حل النزاعات الإقليمية بفعالية.

المصدر: إنترفاكس

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