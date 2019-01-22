وقف طلعات قاذفات "تو-22M3" حتى معرفة أسباب حادثة التحطم  في مورمانسك

قال مصدر عسكري روسي، إنه تم تعليق جميع طلعات قاذفات "تو-22M3" حتى توضيح أسباب حادثة التحطم في مقاطعة مورمانسك شمالي البلاد أثناء عملية الهبوط.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر قوله: "في الوقت الحالي ، تم حظر رحلات جميع طائرات تو-22M3 حتى تحديد أسباب تحطم الطائرة اليوم".

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وتحطمت القاذفة اليوم الثلاثاء عند هبوطها في مطار أولينغورسك في مورمانسك، ما تسبب بمقتل ثلاثة من أفراد الطاقم، ونجاة الرابع.

ووفقا للبيانات الأولية، ربما سبب الحادث خطأ في توجيه الطائرة أثناء الأحوال الجوية المتدهورة.

المصدر: تاس