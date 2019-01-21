مصرع ثلاثة جنود روس بسقوط مدرعة في واد بأبخازيا

لقي ثلاثة عسكريين روس مصرعهم وأصيب اثنان بجروح بحادث سقوط عربة جند مدرعة في أحد الوديان الجبلية بجمهورية أبخازيا.

وذكر مصدر في الدائرة العسكرية الجنوبية الروسية، أن الحادث وقع عندما كانت قافلة من الآليات العسكرية متوجهة عبر طريق جبلي إلى قاعدة تمركزها في أبخازيا.

وأضاف المصدر أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى عسكري، وأن التحقيق مستمر للكشف عن ملابسات الحادث.

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المصدر: "إنترفاكس"