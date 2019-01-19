التلميذ الذي حقق بوتين حلمه ينشر فيديو عن الطائرة "رقم 1" في روسيا

نشر الطالب المدرسي، أرسلان كايبكولوف، الذي حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلمه، وسمح له بتصوير فيديو عن الطائرة الرئاسية، التقرير الذي أعده.

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وقد دعا الرئيس بوتين في ديسمبر الماضي الفتى البالغ 15 عاما، والذي يعيش في مدينة سيباي في جمهورية بشكيريا الروسية، إلى موسكو لتصوير تقرير عن الطائرة الرئاسية، تحقيقا لأمنيته.

وفي بداية الفيديو الذي صوره كايبكولوف يوم 25 ديسمبر الماضي ونشره اليوم السبت على قناته في "يوتيوب"، قال إنه شرف كبير له دخول طائرة سرية كهذه صعد قبله على متنها فريق تصوير وحيد فقط، ليرافق الرئيس بوتين في رحلاته.

وأضاف أرسلان أن طائرة الرئيس "الرحلة رقم واحد" تشبه من الداخل "شقة كبيرة جدا ذات تصميم غير معتاد وليست طائرة".

وواصل الفتى حديثه قائلا، إن جميع أنظمة الاتصالات في الطائرة مشفرة ومحمية من الاختراق، ونادرا ما يمكن مشاهدة أفراد طاقمها على شاشة التلفزيون.

وأجرى أرسلان مقابلة مع طاقم الطائرة، حيث قالت له إحدى المضيفات إن "كل رحلة مميزة"، فيما أشار عامل آخر إلى أن "الشيء الأهم بالنسبة للطاقم هو سلامة الركاب الذين تقلهم الطائرة بغض النظر عن منصب الشخص الذي تعد له الرحلة".

وتأتي جولة الفتى كايبكولوف المصاب بنوع فريد من مرض نقص المناعة الأولية، ضمن مشروع "احلم معي" الذي ينظمه متطوعون، لتحقيق رغبات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة.

المصدر: تاس