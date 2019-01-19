بوتين يغطس في أردن موسكو

تعمّد الرئيس فلاديمير بوتين اليوم، وغطس ثلاث مرات في مياه أحد أنهار مقاطعة موسكو المتجمدة، في تقليد يسير عليه المسيحيون الأرثوذكس وغيرهم في روسيا بين متدينين وعلمانيين.

وفي عيد الغطاس الماضي، حضر بوتين قداس العيد في دير أرثوذكسي بمقاطعة تفير شمالي موسكو، وأعلن الكرملين حينها أن بوتين متمسك منذ سنوات بالسباحة في مياه الغطاس المتجمدة التي يشق الروس جليدها على شكل صليب كل عام، تيمنا بمياه نهر الأردن التي تعمد فيها السيد المسيح.

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ويحتفل المسيحيون الأرثوذكس في روسيا اليوم السبت بعيد الغطاس، حيث تقام القداديس الدينية في الكنائس وشعائر مباركة مياه الأنهار، ويتعمد المؤمنون بمياه البحيرات والأنهار المتجمدة.

ويعد عيد الغطاس من أهم الأعياد المسيحية الأرثوذكسية وأقدمها إلى جانب عيدي الفصح والميلاد، وفي الشتاء الروسي القارس يحظى هذا العيد بمعنى روحي خاص بصفته اختبارا للجسد والروح وتطهيرا لهما في أردن روسيا.

المصدر: نوفوستي