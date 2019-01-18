الخارجية الروسية: موسكو تحاول منع تردي الأمن العالمي بسبب واشنطن

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكساندر غروشكو اليوم الجمعة، بأن روسيا تعمل مع جميع الأطراف التي تشاطرها الاهتمام بعدم تردي الأوضاع الأمنية على المستوى الدولي بسبب سياسات واشنطن.

وقال غروشكو للصحفيين بهذا الشأن:" موسكو على استعداد لمواصلة الاتصالات الرامية للإبقاء على معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، سواء مع واشنطن أو مع دول أخرى.

وأضاف: نحن منفتحون على الحوار مع من يشاطرنا القلق فيما يتعلق بإمكانية فقدان هذه المعاهدة، وهي من إحدى أدوات السيطرة على الأسلحة والأمن".

وتابع :" اليوم عقدت مؤتمرات صحفية في وزارة الخارجية الروسية شارك فيها سفراء دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ونحن على استعداد لمواصلة مثل هذا العمل في مواقع مختلفة من أجل الاستفادة القصوى من جميع الموارد ومنع تدهور الوضع الأمني نتيجة للخطوات التي تتبعها الولايات المتحدة (بخصوص معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى) ".

وفي أعقاب محادثات جرت في 15 يناير بين وزارتي خارجية روسيا والولايات المتحدة في جنيف حول معاهدة القضاء على الأسلحة المتوسطة وقصيرة المدى، صرح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف بأن الأمريكيين لم يحاولوا حتى التقريب بين مواقف الجانبين.

علاوة على ذلك، اتهم نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، أندريا تومبسون، موسكو مرة أخرى بانتهاك المعاهدة وأكد أن واشنطن ستبدأ عملية الانسحاب من الاتفاقية في 2 فبراير المقبل، في حال لم تتوقف روسيا عن انتهاك أحكام الوثيقة، على حد تعبيره.

المصدر: "تاس"